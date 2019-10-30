الإمارات .. محاكمة شاب أرسل لحبيبته عبر واتساب “بحبك”

اشتكت فتاة في الإمارات على حبيبها بتهمة ازعاجها على تطبيق واتساب وإرساله الكثير من الرسائل الغرامية لها.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ ، اتهمت النيابة العامة في إمارة رأس الخيمة ، شاب آسيوي بإزعاج فتاة و إرساله رسائل غرامية لها على تطبيق واتساب من بينها كلمة ”بحبك“.

وتقدمت الفتاة بشكوى تفيد بمواصلة ارسال الشاب رسائل غرامية لها على مدى عام كامل ومن خلال أكثر من رقم هاتفي .

وبالتحقيق مع الشاب ، تبين أنه كان على علاقة غرامية مع الفتاة رغم أنه متزوج ولديه أطفال وقام بشراء عدة أرقام هاتفية لأنها حظرته من رقمه الأساسي.

واعترف الشاب بإرساله عدد هائل من الرسائل للفتاة رغم قطع علاقته معها لكنه أصر على الاستمرار معها لأنه يحبها، فيما لم يصدر بعد الحكم عليه إثر الشكوى المقدمة ضده .