هيفاء وهبي تعود إلى الدراما بعمل جديد ( صورة )

كشف المنتج صادق الصبَّاح مالك شركة الصبَّاح إخوان للإنتاج والتوزيع الفني عن تعاقده مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لبطولة عملٍ دراميٍّ جديد من إنتاجه بعنوان ( أسود فاتح ) ، ويعد هذا العمل التعاون الأول الذي يجمع بين وهبي وشركة الصبَّاح إخوان .

وأعلن المنتج اللبناني عن أن العمل من تأليف الكاتب أمين جمال ، ومن إخراج كريم العدل ، وتدور قصة المسلسل بين مصر ولبنان ضمن إطارٍ اجتماعي ومن المتوقع عرض العمل ضمن موسم دراما رمضان 2020 .

يذكر أن هيفاء وهبي بدأت قبل أيام قليلة تصوير مشاهدها في فيلم ( أشباح أوروبا ) داخل أحد شوارع مدينة القاهرة على أن يتم تصوير باقي مشاهدها في إحدى الدول الأوروبية خلال الأيام المقبلة .

ويشارك الفنانة اللبنانية في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن المصري ومن أبرزهم أحمد الفيشاوي وأروى جودة ، قصة كريم فاروق ، وسيناريو وحوار أمين جمال وبدأ تصويره تحت إدارة المخرج محمد حماقي .