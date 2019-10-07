هيفاء وهبي تنشر الحِكم من داخل إحدى الكازيات ( صور )

تسعى الفنانة هيفاء وهبي إلى التميز دائماً ولذا نرى الجدل الإيجابي يرافق إطلالتها المتنوعة والتي تنقسم بين الحفلات وجلسات التصوير .

نشرت هيفاء صور جديدة لها بدت خلالهم بإطلالة جريئة وجامحة من داخل إحدى الكازيات التي تقع في منطقة صحراوية ، اعتمدت فيها الظهور بفستان قصير مشتعل بالألوان الصاخبة ، مزج بين جموح الأحمر الناري واستقلالية الأسود الكلاسيكي .

أرفقت النجمة اللبنانية إحدى الصور بتعليق : ” كل ما تحتاج إليه هو صديق جيد ، وخزان مليء بالوقود ” ، وكتبت على الأخرى ” القادة لا يُصنعون … بل هم من صُنع أنفسهم ” .

يذكر أن هيفاء وهبي تتحضر حالياً لتصوير بطولة فيلمها السينمائي الجديد ” عقد الخواجة ” قصة كريم فاروق سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو سعد وشريف يسري ، ومن إخراج محمد حماقي الذي يخوض فيه تجربته الإخراجية الأولى ، وهو من إنتاج محمد وزيري .