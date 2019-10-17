هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير ( صور )

خضعت الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جريئة جداً لناحية الوضعيات التي ظهرت فيها ، ونشرت النجمة الشهيرة بعض الصور منها عبر إحدى صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .

بدت وهبي خلالها وهي تستعرض قوامها الممشوق بإطلالة أنثوية عالية و مثيرة لم تعتمدها من قبل لناحية وضعية الجلوس التي ظهرت فيها .

وحازت الصور على إعجاب المتابعين الذين سارعوا للإشادة بها وأثنوا على جمالها وإطلالتها ، إلا أنها لم تسلم من بعض التعليقات السلبية باعتبار بعض النشطاء الصور غير لائقة .

يذكر أن هيفاء وهبي تتحضر حالياً لتصوير بطولة فيلمها السينمائي الجديد ” عقد الخواجة ” قصة كريم فاروق سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو سعد وشريف يسري ، ومن إخراج محمد حماقي الذي يخوض فيه تجربته الإخراجية الأولى ، وهو من إنتاج محمد وزيري مدير .