هيا مرعشلي تعد الجمهور بمفاجأة ( صور )

وعدت الفنانة هيا مرعشلي الجمهور بمفاجأة في القريب ، وذلك عبر نشرها مجموعة من الصور تجمعها بأحد الأشخاص دون أن تسميه .

ظهرت خلالها وهي تستلقي على الأريكة داخل أحد مراكز العلامات التجارية ، وبدت وهي تُطالع كتالوج يحتويّ بعض التصاميم الأنيقة .

اعتمدت هيا في الصور الظهور بفستان بتصميم بسيط متوسط الطول ، تميز بأكمامه الـ Cloche ، ارتدت معه حذاء ذو رقبة متوسطة ، وطغى على إطلالتها اللون الأبيض ، وعلقت على الصور قائلة : ” شيء ما يُطبخ ” في إشارةٍ منها لخطوة جديدة ستفاجئ الجمهور بها .

وكانت هيا مرعشلي تنافست في موسم الدراما الرمضانية 2019 عبر ثلاث أعمال هي ” عندما تشيخ الذئاب ” للمخرج عامر فهد ، كما شاركت في مسلسل ” مسافة أمان ” للمخرج الليث حجو ، بالإضافة إلى حلولها ضيفة على مسلسل ” دقيقة صمت ” للكاتب سامر رضوان والمخرج شوقي الماجري .