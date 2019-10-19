هيا مرعشلي بـ صور جريئة من حوض السباحة

أطلت الفنانة هيا مرعشلي على المتابعين من داخل أحد المنتجعات السياحية ، وذلك من خلال عدة صور نشرتهم عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستقرام .

وبدت خلالهم وهي داخل حوض السباحة وقت الغروب ، وظهرت مرتدية ملابس السباحة ( مايوه ) حيث حرصت على تعتيم الصور بُغيَّة إخفاء جسدها ، كما حرصت على إلغاء خاصية التعليق على الصور بهدف عدم التعرض لأيِّ انتقادات جارحة .

وحاز المنشور على تفاعلٍ كبيرٍ من قبل المتابعين وحقق أكثر من 51 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة من نشره ، ويعود ذلك إلى الشهرة الكبيرة التي تحظى بها الفنانة الشابة والقاعدة الجماهيرية الواسعة التي تتمتع بها .

يذكر أن هيا مرعشلي من الفنانات المجتهدات وتمتلك موهبة تمثيلية عالية جعلتها من أبرز الوجوه الشابة في الدراما السورية ، كما أنها تنحدر من عائلة فنية عريقة فجدُتها الفنانة القديرة ناهد حلبي ووالدتها الفنانة الراحلة رندة مرعشلي التي أنجبتها بعد زواجها من الممثل طارق مرعشلي .