هيا مرعشلي بـ صور جريئة من حوض السباحة

أخبار الفن
هيا مرعشلي

أطلت الفنانة هيا مرعشلي على المتابعين من داخل أحد المنتجعات السياحية ، وذلك من خلال عدة صور نشرتهم عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستقرام .

وبدت خلالهم وهي داخل حوض السباحة وقت الغروب ، وظهرت مرتدية ملابس السباحة ( مايوه ) حيث حرصت على تعتيم الصور بُغيَّة إخفاء جسدها ، كما حرصت على إلغاء خاصية التعليق على الصور بهدف عدم التعرض لأيِّ انتقادات جارحة .

وحاز المنشور على تفاعلٍ كبيرٍ من قبل المتابعين وحقق أكثر من 51 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة من نشره ، ويعود ذلك إلى الشهرة الكبيرة التي تحظى بها الفنانة الشابة والقاعدة الجماهيرية الواسعة التي تتمتع بها .

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Nothing to prove .

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يذكر أن هيا مرعشلي من الفنانات المجتهدات وتمتلك موهبة تمثيلية عالية جعلتها من أبرز الوجوه الشابة في الدراما السورية ، كما أنها تنحدر من عائلة فنية عريقة فجدُتها الفنانة القديرة ناهد حلبي ووالدتها الفنانة الراحلة رندة مرعشلي التي أنجبتها بعد زواجها من الممثل طارق مرعشلي .

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