هيا مرعشلي بـ أجمل إطلالة خريفية ( صورة )

لفتت الفنانة هيا مرعشلي أنظار المتابعين إليها ، وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

أطلت خلالها بفستان خريفي قصير باللون الفضي تميز بأكمامه الـ Cloche ، وبحزامٍ عريض لناحية الخصر مما أبرز رشاقتها بشكلٍ أنيق غير متكلف .

ونسقت ظهورها بحذاء ذو رقبة عالية باللون الأسود ، بينما صففت شعرها إلى الخلف وتركته بشكلٍ عشوائي ، وزينت إطلالتها بنظارة ضخمة ذات تصميم عصري .

وانهال متابعو الفنانة الشابة على المنشور بالتعليقات الإيجابية حيث جاءت في معظمها مشيدة بإطلالتها والأسلوب العصري الجريء الذي اعتمدته في الصورة .

يشار إلى أن هيا مرعشلي من الفنانات المجتهدات وتمتلك موهبة تمثيلية عالية جعلتها من أبرز الوجوه الشابة في الدراما السورية ، كما أنها تنحدر من عائلة فنية عريقة فجدُتها الفنانة القديرة ناهد حلبي ووالدتها الفنانة الراحلة رندة مرعشلي التي أنجبتها بعد زواجها من الممثل طارق مرعشلي .