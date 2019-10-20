" هواوي " تكشف عن هاتفها الجديد والأرخص ذو مواصفات عالية

أطلقت شركة ” هواوي ” هاتفها الجديد “إنجوي 10” بمواصفاته الجيدة وسعره المنافس لغيره من الهواتف الذكية.

هواوي – تكنولوجيا

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة عرض من نوع IPS LCD بقياس 6.39 إنشات، وبدقة 1560×720 بكسل.

كما يحتوي هاتف هواوي الجديد على كاميرتين خلفيتين، خلفيتين، دقة الرئيسية منهما 48 ميغابكسل، والثانوية 2 ميغابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميغابكسل، وهو بسعر اقتصادي رخيص.

فيما تبلغ سعة ذاكرته 4 أو 6 غيغابايت، في حين تصل سعة التخزين الداخلية 64 أو 128 غيغابايت، قابلة للزيادة باستخدام بطاقة “مايكرو إس دي”، لتصل إلى 512 غيغابايت.

هاتف هواوي الجديد مزود أيضاً ببطارية سعة 4 آلاف ميلي أمبير/ ساعة، كما يعمل بالإصدار “9 باي” من آندرويد.

وذكرت الشركة أنها ستطرح الهاتف في أسواق الصين اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني بسعر يصل لـ170 دولار للإصدار الذي يأتي بسعة تخزين 64 غيغابايت.

في حين سيبلغ ثمن الإصدار بسعة 128 غيغابايت 200 دولار فقط.