هل ينضم إبراهيموفيتش إلى نابولي؟ .. تفاصيل الصفقة

يكثر الحديث في هذه الفترة عن صفقة انضمام زلاتان إبراهيموفيتش إلى إيطاليا، وتحديداً إلى نابولي، وسط أنباء عن فتح باب المفاوضات بين الطرفين.

وارتبط اسم السويدي بالانتقال إلى إنتر ميلان وميلان ونابولي، بعد قرب انتهاء عقده مع لوس أنجلوس غالاكسي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة “لا غازيتا” عن قرب انضمام اللاعب إلى نابولي، بعد المحادثات التي بدأت بينهما.

وقبل أيام عبر رئيس نابولي عن إعجابه بقدرات إبراهيموفيتش ، لكنه أكد أن مسألة التعاقد معه ستكون في يد اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن انضمام اللاعب إلى نابولي ليس بالأمر السهل، بعد طلبه عقداً لمدة 18 شهر.

كما أن إبرا يريد راتباً قيمته 5 ملايين يورو، في حين قدم نابولي 1.5 مليون يورو للأشهر الستة الأولى.

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وبعدها رفع النادي عرضه إلى 3 ملايين يورو في موسم ونصف، أي أقل بـ2 مليون يورو مما طلبه السويدي.

مراسلون -رياضة