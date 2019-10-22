هل لوضع مكياج أثناء الحمل أضرار وكيفك يمكن تجاوزها ؟

تقوم المرأة من دون أن تدرك، بابتلاع ملايين المواد السامة يومياً، وذلك من خلال وضعها لأنواع مختلفة من مستحضرات التجميل ( مكياج ) على وجهها وشفاهها.

تلك المواد تحتوي بمعظمها على كميات عالية جداً من المواد الكيميائية الضارّة والمسببة لمرض السرطان.

ما هي المواد المسرطنة في مستحضرات التجميل ( مكياج ) ؟

أولاً: لا بدّ من الإشارة الى أن تراكم المعادن الثقيلة في جسم الإنسان يحدث على مدار حياته، وذلك يؤدي الى العديد من المشاكل الصحيّة مثل:

المعاناة من أمراض السرطان والمعاناة من الاضطرابات التناسلية، إضافة الى فقدان الذاكرة.

اضطرابات الأعصاب المتكررة، فضلاً عن مشاكل في المفاصل والعضلات، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن ازدياد نسبة هذه المعادن أيضاً يسبب مشاكل في الهياكل العظمية، وأمراض الجهاز المناعي والكلى، وهشاشة الشعر وفقدانه، مع احتمال تلف الرئة في الحالات المتطورة.

ثانياً: عند تطبيق مستحضرات التجميل فإن المرأة لا تتعرض الى معدن واحد، بل الى مجموعة مختلفة وأنواع وتركيبات كثيرة، ومنها الرصاص الذي يعتبر من أكثر العناصر السيئة بالنسبة لجسم الإنسان، والذي لا يتم إضافته عادة كعنصر أساسي في المنتج، إنما فهو يصل عن طريق التلوث، والإضافات اللونية.

هنا نشير الى أن أفضل طريقة لتجنب الرصاص تكمن بشراء الماكياج من الشركات التي تقوم بتصنيع منتجاتها على دفعات صغيرة، إضافة الى الحرص على شراء المنتجات الملوّنة بوسائل طبيعية مثل الفاكهة وغيرها من الصبغات الطبيعية.

ثالثاً: يعتبر البارابين من أشهر المواد الكيميائية التي تستخدم في مستحضرات التجميل بشكل عام.

وعلى الرغم من أنها لا تشكل تهديداً في اختراق البشرة، إلا أنها تبقى من أكثر المواد التي يجب تجنبها قدر الإمكان حيث أنها تسبب تداخل في الوظائف الهرمونية في الجسم.

كما أنها قد تتداخل أيضاً في عملية استنساخ الخلايا، والجهاز العصبي، وجهاز المناعة أيضاً.

رابعاً: أسود الكربون هو عنصر من الممكن إيجاده في قلم تحديد العيون، وهو مرتبط بالإصابة بالسرطان وتسمم الأجهزة الداخلية في الجسم.

مكياج الحمل

إن استخدام المكياج الطبي خلال الحمل هو أمر آمن لأن هذه المستحضرات لا تحتوي على المواد الكيميائية التي يمكن أن تنتقل إلى الجنين من خلال المشيمة وأن تسبب له أي نوع من الأذى بما يخص صحته ونموه السليم.

ومن ناحية أخرى، بما أن هذه الأنواع من المستحضرات تحافظ على رطوبة البشرة، فهي إذاً تحمي بشرة المرأة الحامل من الجفاف ومن أشعة الشمس إذا استعملت واقي الشمس الطبي.

ومن المستحضرات الطبية التي يمكن الاعتماد عليها:

فاونديشن كريمي

مصحح عيوب البشرة

بودرة للوجه

ولكن نشير الى أنه من الضروري أن تستشير المرأة الحامل طبيبها قبل استعمال أي نوع من المستحضرات أو الكريمات.

كما وأن الأمر الأهم الذي يجب أن تأخذه بعين الاعتبار هو الحرص على عدم مشاركة مستحضرات التجميل الخاصة بها مع أحد لتحمي نفسها وجنينها من أي عدوى ممكن أن تنتقل إليها عبر المكياج الذي تستعمله أي امرأة أخرى.