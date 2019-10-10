هل سيشارك عمر خريبين وأحمد الصالح مع منتخب سوريا في مباراة غوام؟

شهدت مباراة سوريا والمالديف (2/1)، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إصابة عمر خريبين .

وأوضح طبيب المنتخب السوري رفيق المصري، أن عمر خريبين سيغيب عن مباراة غوام الثلاثاء المقبل، بعد تعرضه لإصابة.

وبيّن المصري أن خريبين تعرض لالتواء كاحل في قدمه اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى للوقوف على إصابته.

وأضاف تم إجراء الفحوصات والصور الشعاعية المناسبة، بغية تحديد حالة اللاعب بشكل أوسع وأدق سيخضع لصورة رنين مغناطيسي.

كما سيغيب أحمد الصالح عن مباراة غوام، لتلقيه بطاقة حمراء في الشوط الثاني من مباراة المالديف.

شاهد أيضاً: عمر السومة يقود منتخب سوريا للفوز على المالديف (2/1)

وكان منتخب سوريا تغلب على المالديف بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة وبفارق الأهداف خلف الصين.

مراسلون – رياضة