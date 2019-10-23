هل تقام مباراة كرة قدم بين السعودية وإيران قريباً؟

تجري مفاوضات بين اتحاديّ كرة القدم في السعودية وإيران ، بغية إقامة مباراة ودية بين المنتخبين خلال الفترة المقبلة.

وكشفت وكالة “إيرنا” أن مباراة بين المنتخب الإيراني والسعودي، ستقام يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وأضافت الوكالة الإيرانية، أنه لم يتم الاتفاق على مكان اللقاء سواء بالعاصمة الإيرانية “طهران”، أو بالعاصمة السعودية “الرياض”.

وأشارت “إيرنا” إلى أن الهدف من إقامة المباراة هو البدء بتحسين العلاقات بين البلدين، وسط حالة من التوتر بينهما على مدار السنوات الماضية.

ولم يصدر أي خبر عن اتحاد كرة القدم السعودي، بخصوص مباراة بين السعودية وإيران ، كما لم تتناول الصحافة المحلية هذا الموضوع.

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وكانت آخر مباراة ودية جمعت البلدين، قبل سبع سنوات ماضية.

مراسلون – رياضة