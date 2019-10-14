هل تحرم تركيا من استضافة نهائي دوري الأبطال بسبب سوريا ؟ الاتحاد الأوروبي يجيب

ذكرت وسائل إعلام بأن تركيا قد تحرم من استضافة نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال أوروبا، بسبب العملية العسكرية التركية في سوريا.

وقال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل يوفا، “سحب حق استضافة نهائي دوري الأبطال هي خطوة جدية”.

وأضاف لوكالة الأنباء الإيطالية، “أعتقد أنه لا توجد حتى الآن شروط لبدء مثل هذه المناقشة”.

وتابع نائب رئيس “اليويفا”: “اللجنة التنفيذية لليويفا ستحلل الوضع، لكن من السابق لأوانه الحديث عن عقوبات على هذا المستوى”.

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وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه سيحقق في حادثة الاحتفال العسكري للاعبي منتخب تركيا، خلال مباراة ألبانيا في التصفيات الأوروبية.

مراسلون – رياضة