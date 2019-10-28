هذا ما يحصل لجسمك في حال توقفت عن تناول السكر

كثرت في الفترة الأخيرة حملات التوعية والتحذير من مخاطر تناول السكر خاصة بعد الدراسات التي كشفت أضراره الكبيرة.

حيث تضاعف أعداد المصابين بداء السكري عام 2017 أكثر بثلاث مرات من عام 2000.

فيما يزيد انتشار هذا المرض بسرعة في الدول الأكثر فقراً حيث يتناول الناس وجبات سريعة ويتبنون أنماط معيشية متمدنة.

ولكن هل فكرت فيما يحدث لجسدك إذا اتخذت قرارا بالتوقف تماما عن الحلويات والمشروبات المحتوية على السكر؟

هذا ما نشره موقع “بيردي” المتخصص في شؤون الصحة في حال التوقف عن تناول السكر لشهر كامل.

بعد أول 20 دقيقة من التوقف عن تناول السكر، ستشعر بإشباع عال ولن تشتهي التحلية التي تأتي بعد الوجبة.

بعد ساعة ستستمر بالشعور بالشبع بعد ساعة من الوجبة الأولى، وتشعر بالحيوية والنشاط.

أما بعد يوم كامل ، سيبدأ الشخص بالرغبة بتناول الطعام الغني بعناصر مفيدة، مثل الألياف والدهون التي كان يستبدلها بالسكر في الجسم.

وبعد 3 أيام ، تبدأ الأيام الصعبة ، فترك السكر قد يبدأ بالتأثير على مزاج الشخص وقد يؤدي للاكتئاب في بعض الأحيان.

ولكن بعد أسبوع من التوقف عن الطعام المسكر، ستبدأ بالشعور بمزاج جيد وستتحسن صحتك كثيرا، وستكون قادرا عن بذل جهد أكبر من ذي قبل.

وبعد شهر تختفي رغبتك بتناول الحلويات والسكريات تماما ، وقد تواجه رغبة غير متوقعة بتناول الخضراوات والمأكولات الغنية بالبروتين،