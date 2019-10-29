هدية خاصة من كريستيانو رونالدو لعدد من الفتيات

قدم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ، هدية إلى لاعبات منتخب بلاده للسيدات تحت 17 عاماً، بعد تأهلهن إلى جولة النخبة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020

وأرسل رونالدو أحذية رياضية إلى ناشئات البرتغال، كما كتب لهن رسالة تحفيزية.

وقال الدون: “أرسل إليكن أحذية من طراز Mercurial Dream Speed على أمل أن تساعدكم في الوصول إلى أحلامكن”.

وأضاف “في طفولتي كان لديّ حلم بسيط، ولكنه كان مجنوناً للغاية، حلمي لم يكن مثل الأحلام التي تراودني عند النوم”.

وأكمل كريستيانو رونالدو “كان حلمي من النوع الذي يجعلك تستيقظ في منتصف الليل”.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال فيديو للاعبات المنتخب البرتغالي خلال الاستماع إلى خطاب رونالدو.

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وقرأت إحدى اللاعبات خطاب نجم يوفنتوس، حيث بدت ملامح السعادة على ناشئات البرتغال بشكل كبير.

مراسلون – رياضة