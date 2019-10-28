هدف عالمي بمقصية خارقة يستحق جائزة “بوشكاش” .. (فيديو)

هدف على الطريقة العالمية شهده دوري الدرجة الثانية الروماني لكرة القدم، ودعت الجماهير إلى ترشيحه لجائزة “بوشكاش” للعام القادم.

وأحرز لاعب نادي “UTA”، روماريو فلورين مويزي، هدف الفوز في شباك “Resita”، ضمن الدوري الروماني.

وجاء الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عن طريق كرة مقصية رائعة من على حدود منطقة الجزاء في المقص الأيمن.

وسجل مويزي هدفين لنادي “UTA”، في شباك “Resita”، وبالتالي منح فريقه الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وكان هدفْ لاعب فريق ديبريسين دانييل زسوري، أحرز جائزة” بوشكاش” لأفضل هدف في عام 2019.

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وتنافس المجري دانييل زسوري، مع هدفّ نجم برشلونة ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس.

مراسلون – رياضة