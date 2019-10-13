نهاية العالم ستكون في 2060 .. هل ستتحقق نبوءة نيوتن؟

اكتشف علماء بعد البحث في أرشيف رسالة العالم إسحاق نيوتن ، في أعماله عن اللاهوت، بأن نهاية العالم لن تأتي قبل عام 2060.

حيث تم العثور على رسالة من قبل بعض العلماء في أرشيف مؤلف الفيزياء الكلاسيكية، إسحاق نيوتن .

وذكر نيوتن في أبحاثه عن اللاهوت في نهاية حياته، على الرغم من أنه أجرى ذلك قبل فترة طويلة من ذلك.

و بعد أن قام العالم بدراسة اللغة العبرية، حلل الكتاب المقدس على أساس منهجية علمية، ومع مراعاة الحسابات الفلكية المرتبطة بالكسوف الشمسي، وكذلك التحليل اللغوي.

وعلق أيضاً على أحدث كتب العهد الجديد “سفر رؤيا يوحنا” بكتاب نهاية العالم أو الوحي.

كما تطرق نيوتن في كتابه إلى نهاية العالم، مقترحاً أنها لن تحدث قبل عام 2060، حيث وجد ذلك في إحدى الرسائل بين الوثائق الأرشيفية للعالم.

فيما شكك بعض العلماء في صحتها واعتبروها وهمية.