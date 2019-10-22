نضال الأحمدية تهدد الفنان سيف الدين سبيعي ( فيديو)

كشف الفنان سيف الدين سبيعي عبر إحدى صفحاته الرسمية عن بعض التهديدات التي تلقاها من الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على خلفية الهجوم الذي شنّه عليها عقب التعليقات التي أطلقتها على زوجته السابقة سلافة معمار .

وأكدت الأحمدية لمتابعي الجرس أن هذه الأخبار صحيحة ، وصرحت عبر مقطع فيديو مبررة هجومها على الفنانة السورية بالقول : ” لو أن فنانة لبنانية خرجت وانتقدت الفنانات السوريات كما فعلت سلافة معمار … كيف كانت ستكون ردة فعلكم كسوريين ؟! ” …

وتابعت : ” أليس من حقي الدفاع عن نجماتنا ؟ … خاصةً و أن سلافة لم تعتذر … بل على العكس تماماً دفعت زوجها أو طليقها ليشتمني … ” .

وختمت : ” لهذا أنا سوف أخذه على التحقيق وسوف أربح الدعوة …. وإن شاء الله سوف أحبسه ولو لساعات … ” .

وكان الفنان سيف الدين سبيعي قدّ شنَّ هجوماً مضاداً على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ، عقب التعليقات التي أطلقتها على زوجته السابقة الفنانة السورية سلافة معمار حيث غردَّ عبر تويتر قائلاً : ” عدد ثلاث صفات للكائن الغريب نضال الأحمدية ” .

وعاد وكشف سبيعي في تدوينة أخرى أنه تلقى تهديدات من الإعلامية اللبنانية بالحبس واصفاً إياها بالساحرة الشريرة وكتب : ” قال بدا تحبسني … كابريه الجرس … وين بتكون صافة المكنسة ؟! ” .