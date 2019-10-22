نسرين طافش ترد على أنباء ارتباطها بزوج أصالة نصري ( فيديو )

أخبار الفن
نسرين طافش

نفت الفنانة نسرين طافش كل الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية ، والتي أفادت بأن علاقة عاطفية تجمعها بالمخرج والمنتج طارق العريان زوج الفنانة أصالة نصري .

وصرحت في لقاءٍ تلفزيوني مؤكدة على أن هذه الأخبار كاذبة والذين أطلقوها هم مجرد أشخاص فارغين ، ولفتت إلى أن الفنان الناجح دائماً ما يتعرض لمثل هذه الشائعات وليست هي الوحيدة التي تطالها حملات التشويه .

وأشارت نسرين طافش إلى أنها تفضل الرد عليهم بالتجاهل ، خاصة وأن أصالة نصري نفت هذه الشائعات بنفسها و بشكل واضح وصريح .

وكانت أصالة قد نفت شائعات انفصالها عن زوجها بسبب الخيانة من خلال منشور مطوّل ، شاركته عبر حسابها الرسمي في إنستقرام .

كما غردت الفنانة السورية نافية كل التدوينات التي أطلقت حول خيانة زوجها لها مع فنانة سورية شابة والتي ربطت باسم طافش .

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