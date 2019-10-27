نسرين طافش بإطلالة مرعبة بمناسبة الهالوين ( صور + فيديو )

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد الهلع ( الهالوين ) ، وشاركت المتابعين مجموعة من الصور ومقاطع فيديو توثق إطلالتها الجريئة والمتكلفة لناحية المكياج وحبات اللؤلؤ الصناعي الذي ألصقته على وجهها .

وعلقت على الصور متوجهة إلى الرواد بسؤال ” ما هو أكثر فيلم رعب حلفتم بعده يمين أن لا تشاهدوا أفلام رعب ؟! ” .

واستعرضت إطلالتها المخيفة في مقطع فيديو قصير ، بدت خلاله وهي تلجم ضحكتها كيلا تسقط اللآلئ وحبات الخرز عن وجهها ، حيث تتمايل دون أن تعتليّ ملامحها أيُّ ردة فعل .

وكشفت الفنانة السورية عبر تعليق آخر أن صاحبة الفكرة التنكرية التي ظهرت بها هي خبيرة التجميل روزانا شقدان ، وعقبت في لقاءٍ صحافي على هذه الإطلالة المتقنة ، قائلة : ” أنا مجنونة وأحب أن أجرب … الحياة هي أن تفعل أشياء مختلفة ” .

وصرحت نسرين طافش أنها تحب الفن التنكري ، وأشارت إلى أنها ترغب بتجسيد شخصية ” الجوكر ” في حال عُرض عليها وسمحت لها الفرصة .