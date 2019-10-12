نجم منتخب البرازيل متهم بغسيل الأموال والشرطة تلاحقه

شرعت الشرطة البرازيلية بالتحقيق مع نجم منتخب البرازيل كافو بعد ظهور أدلة على تورطه في علاقة مع إحدى العصابات التي تنشط في غسل الأموال.

واتهم قائد منتخب البرازيلي السابق بالمشاركة في جرائم غسيل الأموال، وبيع بعض الأراضي والعقارات في مدينة ساو باولو.

وجاء ذلك بعد اكتشاف الشرطة البرازيلية وصول ودائع مالية إلى حساب كافو من العصابة.

ووصلت الودائع من مدير حسابات الجماعة ديسيو جوستافو لويز، الذي اعترف بنفسه بعدة أمور تخص نشاط العصابة.

ونفى لاعب منتخب البرازيل سابقاً تلك الاتهامات، مشيراً إلى عدم اشتراكه مع العصابة في أي نشاط يتعارض مع القوانين في الأراضي البرازيلية.

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وقال: “هذه التهم المتعلقة ببيع العقارات والأراضي والمنازل لا أساس لها من الصحة”.

مراسلون – رياضة