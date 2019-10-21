نجم ليفربول يشتم مانشستر يونايتد بكلمات بذئية “فيديو”

شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد حصول موقف محرج مع نجم “الريدز” أليكس تشامبرلين، فقد امتنعت جماهير “اليونايتد” عن مصافحة اللاعب ليرد عليهم بالشتم.

وكشفت فيديوهات صادرة عن كاميرات الملعب، قول تشامبرلين لأحد جماهير “الشياطين الحمر” “اغرب عني”.

وحصل ذلك بعد رفض مشجع لمانشستر يونايتد رد، مصافحة لاعب ليفربول بقبضة يده.

ولم يعرف سبب ذهاب تشامبرلين إلى جماهير اليونايتد، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ونقلت صحيفة “ذا صن” عن بعض المتابعين بأن لاعب ليفربول تعرض لهتافات معادية من قسم من الجمهور، لدى قيامه بعمليات الإحماء.

وبعد الموقف ابتسم تشامبرلين وأدرار ظهره، وكأن الموقف لم يحصل.

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وغاب تشامبرلين عن صفوف “الريدز” لفترة طويلة، ليعود إلى الملاعب أواخر الموسم الماضي.

مراسلون -رياضة