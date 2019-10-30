نجم عالمي يهدد ابنة الرئيس الأمريكي.. من يكون ؟

أجرت المخابرات الأميركية تحقيقاً مع مغني الراب الشهير إمينيم بسبب اتهامه بتضمين اغنيته 2017 Framed، تهديدات إلى إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكشف موقع “بزفيد” الإعلامي الأميركي، بأنه حصل على 40 وثيقة من جهاز الاستخبارات الداخلي، تُثبت أنه تم التحقيق مع “إمنيم”، حيث أن اهتمامهم بهذا التحقيق نبع من كلمات أغنيته “المُهددة” التي أصدرها العام الماضي، بعنوان “فريمد” (مؤطر).

و صنفت المخابرات الأمريكية المغني على أنه “يظهر سلوكا غير لائق”.

إذ ظهر في كليب الأغنية فتاة شقراء تشبه ابنة الرئيس الأمريكي ميتة في صندوق سيارته.

كما حملت كلمات الأغنية انتقادات ضد ترامب مثل “يحاول أن يقسمنا لكنه أنه سينجح في توحيدنا”.