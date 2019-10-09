نجم برشلونة يكشف عن اتصال كريستيانو رونالدو به لإقناعه بالإنضمام ليوفنتوس

كشف نجم برشلونة إيفان راكيتيتش، عن تلقيه اتصال الصيف الماضي من مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ، لإقناعه بالانضمام إلى “السيدة العجوز”.

وفشل يوفنتوس في التعاقد مع راكيتيتش، بسبب اقتراح المدير الرياضي للفريق الإيطالي فابيو باراتيسي، بإبرام صفقة تبادلية مع برشلونة.

على أن ينضم الكرواتي للسيدة العجوز مقابل رحيل فيديريكو بيرنارديسكي للبارسا، بجانب حصول اليوفي على 23 مليون يورو.

وقال راكيتيتش إن: ” كريستيانو رونالدو اتصل به شخصياً ليطلب منه الانضمام إليه في يوفنتوس”.

وأضاف: “أكد لي رونالدو أن الجميع في غرفة ملابس اليوفي يريدون أن أنضم إليهم، ولكن البارسا طلب 50 مليون يورو وفشلت العملية”.

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ويعاني إيفان راكيتيتش من قلة المشاركة بشكل أساسي مع برشلونة هذا الموسم، بعد التعاقد فرانكي دي يونغ.

مراسلون – رياضة