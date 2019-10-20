نانسي عجرم : قلبي مع لبنان … وأهنئ السعودية ( فيديو )

لم تستطع النجمة نانسي عجرم أن تتمالك نفسها وتتجاهل الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في بلدها لبنان ، على الرغم من تواجدها في كواليس حفلها الذي أحيته ضمن حفلات موسم الرياض وسط حضور جماهيري مكتمل العدد .
وتألقت الفنانة اللبنانية خلال الحفل بإطلالة براقة ومحتشمة ، ارتدت فيها جمبسوت سواريه باللون الأسود تميز بحزام عريض ناحية الخصر .
ووجهت نانسي خلال الحفل كلمة إلى الجمهور ، قالت فيها : ” سعيدة أنني أغني معكم الليلة لأول مرة بالرياض … قلبي مع بلدي لبنان … أتمنى للدول العربية السلام …. ” .
نانسي من حفلها بالرياض : قلبي مع بلدي لبنان 🇱🇧❤️#نانسي_عجرم_في_الرياض @NancyAjram pic.twitter.com/msk0aYWf0z
— NaDa🇩🇿 (@NaDaMeL4) October 18, 2019
وأشعلت النجمة الشهيرة الحفل بباقة منوعة من أجمل أغانيها التي تنقلت فيها بين القديم والحديث والتي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحار .
يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية أغنية ” الحب زي الوتر ” التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة وإشراف المخرجة ليلى كنعان .