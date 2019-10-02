نانسي عجرم بإطلالة بيضاء ساحرة ( صورة )

خضعت الفنانة نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المنتجات التجارية الخاصة بتلطيف الهواء ، ونشرت النجمة اللبنانية صورة منها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

بدت نانسي في الصورة وهي تجلس على الأرض بعفوية كبيرة وقد ارتسمت على ملامحها ابتسامة عريضة ، اعتمدت خلالها الظهور بإطلالة بيضاء عصرية .

يشار إلى أن النجمة الشهيرة تتحضر لافتتاح العام الدراسي في مصر من خلال حفل غنائي سيقام ضمن جامعة الدلتا في مدينة المنصورة ومن المتوقع أن يشهد الحفل تجمعاً جماهيرياً ضخماً من مختلف الأعمار .

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية أغنية ” الحب زي الوتر ” التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة وإشراف المخرجة ليلى كنعان .