نانسي عجرم مُكرمة في حفل جامعة الدلتا ( صور )

أحيت النجمة نانسي عجرم حفلاً غنائياً بمناسبة بدء العام الدراسي في جامعة ” الدلتا ” ضمن منطقة المنصورة في مصر ، بحضور جماهيري كبير فاق التوقعات ، وحصلت على تكريم رسمي من قبل إدارة الجامعة كأفضل مطربة عربية .

أطلت نانسي على الجمهور بفستان سواريه أسود اللون ، وصعدت على خشبة المسرح على أنغام أغنيتها الشهيرة ” الدنيا حلوة ” وسط تفاعل الحضور الذين انهالوا بالتصفيق .

وكُرمت الفنانة اللبنانية قبل نهاية فقرتها الغنائية من إدارة جامعة الدلتا كأفضل مطربة عربية ، لتوجه بعدها رسالة شكر للقائمين على الحفل وإتاحتهم لها الفرصة للمشاركة في هذه المناسبة .

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية أغنية ” الحب زي الوتر ” التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة وإشراف المخرجة ليلى كنعان .