“ناسا” تنشر صورة مخيفة لـ ” الشمس ” في عيد “الهالوين”

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” يوم الأحد الماضي صورة مخيفة لـ ” الشمس ” تزامنا مع الاحتفال بعيد “الهالوين”.

وشاركت “ناسا” صورة الشمس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، وظهر شكلها يشبه اليقطينة المضيئة التي تعتبر رمزا لعيد “الهالوين”.

فيما أشارت الوكالة إلى أن هذه الصورة المخيفة التقطت في عام 2014 ، وفسرت شكلها لوجود مناطق في الشمس تحترق بشكل أكثر سطوعاً من غيرها.

كما أوضحت “ناسا” بأنها علامات على مجموعة مكثفة ومعقدة من الحقول المغناطيسية تحوم في جو الشمس ، الإكليل”.

الجدير بالذكر أنه يتم الاحتفال في 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بعيد الهلع أو “الهالويين”