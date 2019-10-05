“ناسا” ترسل أول رحلة نسائية بالكامل إلى الفضاء

حددت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” موعد أول رحلة فضائية للسيدات في 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية بأن السيدتين اللتين ستخرجان في مهمة سير بالفضاء هما رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مائير.

فيما أعلن أحد موظفي “ناسا” بأن الوكالة تبذل قصارى الجهد لمحاولة معرفة القياس الصحيح للبدل التي سيحتاج إليها كل رائد فضاء، استناداً إلى حجم بدلة الفضاء التي ارتدوها في التدريب على الأرض.

وأشار موظف “ناسا” إلى أن احتياجات الأفراد في الحجم تتغير عندما يكونون في المدار، بسبب التغيرات التي تحصل في أجسام الأشخاص عندما يعيشون بعيداً عن جاذبية الأرض.

وستقوم كريستينا كوتش بثلاث عمليات سير في الفضاء بشهر أكتوبر، أحدها إلى جانب رائد فضاء “ناسا” أندرو مورغان في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وأخرى مع مورغان في 11 أكتوبر والثالثة مع مائير في 21 أكتوبر.

الجدير بالذكر أن “ناسا” كانت قد ألغت أول رحلة فضائية للسيدات المقررة في مارس/ آذار الماضي لتحدد موعداً آخر في أكتوبر.

.@Astro_Jessica talks about the spacewalk assignment process and partnering with @Astro_Christina for the spacewalk scheduled on Oct. 21. pic.twitter.com/RLPTjMON44 — Intl. Space Station (@Space_Station) October 4, 2019