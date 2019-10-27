نادي تركي يفسخ عقد لاعب منتخب سوريا بسبب تعاطفة مع بلاده

أعلن نادي أضنه سبور التركي فسخ عقد لاعب منتخب سوريا آياز عثمان، بدون أي مبررات واضحة من النادي.

في حين ذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “فسخ التعاقد مع اللاعب عثمان بسبب تعاطفه مع بلاده ورفضه تقديم التحية إلى الجيش التركي”.

وذلك على إثر إثر العملية التركية التي تشنها أنقرة في شمال شرق سوريا.

وأشارت بعض الصفحات إلى أن السلطات التركية، طلبت من آياز عثمان مغادرة البلاد، ومنحته 24 ساعة للخروج من تركيا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أنه سينظر في معلومات بخصوص لاعبين أتراك أدوا التحية العسكرية للجيش التركي.

وقال المسؤول الصحافي في دوري الأبطال فيليب تاونسند: “أنا شخصيا لم أر ذلك التصرف الذي يمكن أن يعد استفزازا”.

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وأضاف: “هل تمنع القواعد التنظيمية الإشارات السياسية والدينية؟ نعم، ويمكنني أن أضمن أننا سوف ننظر في هذا الوضع”.

مراسلون – رياضة