نادين نجيم تعلن بدء التحضيرات لعملها الدرامي الجديد ( صورة )

أعلنت الفنانة نادين نجيم عن مفاجأة سارة لمحبيها وكشفت عبر منشور شاركته على إحدى صفحاتها الرسمية ، أنها عادت لاستئناف نشاطها الفني وتتحضر لإنجاز بعض الأمور المتعلقة بمشروعها الدرامي المقبل قبل انطلاق عمليات تصويره .

شاركت النجمة اللبنانية صورة جديدة لها من داخل السيارة ، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية ناعمة حيث ارتدت قبعة على رأسها وعلقت عليها بالقول :

اشتقت لكم وعدنا إلى العمل ادعوا لنا بالتوفيق … لم نبدأ التصوير بعد وإنما بدأنا التحضيرات … الله يرزقنا نجاح على قد تعبنا ونيتنا ….

يشار إلى أن العمل المنتظر من فكرة نادين نجيم ومن إنتاج شركة الصبَّاح إخوان ، و ستؤدي فيه النجمة اللبنانية دور البطولة النسائية حيث ستقف للمرة الثانية أمام الفنان السوري قصي خولي بعد نجاحهما معاً في مسلسل ” خمسة ونص ” الذي عرض خلال الموسم الماضي .