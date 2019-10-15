نادين نجيم تعلق على خبر تعرضها لحادث سير

أصيب محبو الفنانة نادين نجيم بحالة من القلق بعد انتشار أخبار حول تعرضها لحادث سير مروع استلزم نقلها على الفور إلى المستشفى .

خرجت النجمة اللبنانية عن صمتها وطمأنت محبيها على حالتها الصحية ، ونفت كل الأنباء المنتشرة حول هذا الموضوع وأكدت لهم أنها بخير وتتواجد في منزلها .

وكتبت نجيم في إحدى صفحاتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : ” أنا بخير أحبائي …. أنا نائمة ” .

يشار إلى أن نادين نجيم أعلنت قبل أيام عن مفاجأة سارة لمحبيها وكشفت عبر منشور شاركته على إحدى صفحاتها الرسمية ، أنها عادت لاستئناف نشاطها الفني وتتحضر لإنجاز بعض الأمور المتعلقة بمشروعها الدرامي المقبل وذلك قبل انطلاق عمليات تصويره .