نادين نجيم تعلق على خبر تعرضها لحادث سير

أخبار الفن
نادين نجيم

أصيب محبو الفنانة نادين نجيم بحالة من القلق بعد انتشار أخبار حول تعرضها لحادث سير مروع استلزم نقلها على الفور إلى المستشفى .

خرجت النجمة اللبنانية عن صمتها وطمأنت محبيها على حالتها الصحية ، ونفت كل الأنباء المنتشرة حول هذا الموضوع وأكدت لهم أنها بخير وتتواجد في منزلها .

وكتبت نجيم في إحدى صفحاتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : ” أنا بخير أحبائي  …. أنا نائمة ” .

يشار إلى أن نادين نجيم أعلنت قبل أيام عن مفاجأة سارة لمحبيها وكشفت عبر منشور شاركته على إحدى صفحاتها الرسمية ، أنها عادت لاستئناف نشاطها الفني وتتحضر لإنجاز بعض الأمور المتعلقة بمشروعها الدرامي المقبل وذلك قبل انطلاق عمليات تصويره .

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