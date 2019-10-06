نادين نجيم وأول خطوة لها بعد الانفصال عن زوجها ( فيديو )

اختارت الفنانة نادين نجيم أن تتخذ خطوة إلى الامام وتعتمد ستايل جديد من بعد الأزمة العائلية التي عاشتها مؤخراً ، وأدت إلى انفصالها عن زوجها رجل الأعمال هادي أسمر .

ونشرت النجمة اللبنانية مقطع فيديو قصير عبر إحدى صفحاتها الرسمية ، ظهرت خلاله من أحد صالونات التزيين وكان المزين يقوم بتسريح شعرها وتصفيفه بعدما غير لونه وأعطاها لوك جديد .

وكانت قد أعلنت نادين نجيم قبل أيام عن مفاجأة سارة لمحبيها وكشفت عبر منشور شاركته على إحدى صفحاتها الرسمية ، أنها عادت لاستئناف نشاطها الفني وتتحضر لإنجاز بعض الأمور المتعلقة بمشروعها الدرامي المقبل قبل انطلاق عمليات تصويره .

يذكر أن نجيم انفصلت مؤخراً عن زوجها المهندس هادي أسمر بعد تسعِ سنواتٍ من الزواج ، والذي أثمر عن إنجابها طفلين صبي أسمته جيوفاني و فتاة أطلقت عليها اسم هيفين .