نادين الراسي تكشف عن معاناتها بـ الفيديو

شاركت الفنانة نادين الراسي في الاحتجاجات الشعبية التي غصت بها مدينة بيروت ، اعتراضاً على السياسة الاقتصادية المُتبعة من قبل الحكومة في لبنان وتدهور الحياة المعيشية للمواطن اللبناني إثر الضرائب المفروضة عليه والتي طالت أصحاب الدخل المنخفض والمواطنين الفقراء .

وكشفت نادين من ساحة التظاهر أنها ممن يعانون الويلات بسبب تدهور وضعها المعيشي وقالت أن الحال تدهور بها لمدة سبع أيام حيث جاعت ولم تمتلك المال لشراء السلع الغذائية .

وفاجأت الجميع عندما أعلنت أنها لم تعد تمتلك منزلاً بعد أن أخذ مصرف لبنان منها منزلها ، مشيرة إلى أنها لا تمتلك المال ولا تستطيع تحمل تكلفة استئجار منزل جديد .

يذكر أن نادين الراسي خرجت من المستشفى قبل أسبوع واحد وذلك بعد أن تعرضت لوعكة صحية مفاجئة ألمت بها مؤخراً ، نقلت على أثرها إلى المستشفى حيث خضعت لفحوصات طبية شاملة .