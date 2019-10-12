الفنانة نادين الراسي ماتت و أحيتها صُدفة ( صورة )

لا يخفى على الجميع ما قاسته الفنانة نادين الراسي خلال العام المنصرم من معاناة وألم ، إثر ابتعادها قسراً عن ولديها مارسيل وكارل بقوة القانون ، الأمر الذي دفع بها إلى الانهيار .

وكشفت نادين قبل ساعات قليلة عن الصدفة التي أحيتها بعد موت الفراق وألم الاشتياق الذين حلَّا بها على خلفية إرجاع حضانة طفليها إلى زوجها السابق جيسيكار أبي نادر .

ونشرت صورة جمعتها بابنها الصغير ، لافتة من خلال تعليق كتبته على المنشور إلى أنها التقته صدفة في الشارع ، بعد غياب استمر لأكثر من أشهر .

وأضافت الفنانة نادين الراسي داعية الله أن يعطي أبنائها العمر الطويل وأن يُشهدهم على آخر أنفاسها ، مؤكدة أن غيابهم كان موتاً لها .