ميزة جديدة من غوغل تجعل الصور “تتكلم”

أعلنت شركة التكنولوجيا “غوغل” عن إطلاق تحديث جديد يجعل الصور ولأول مرة “تتكلم” وذلك على متصفح غوغل “كروم”، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر.

وبحسب تقرير نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص فأن غوغل طرحت خاصية لإنشاء “وصف نص متحدث” بديل للصورة، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر في تصفح الصور.

وأشار التقرير إلى أن “غوغل” تعكف حالياً على إنشاء “وصف متكلم ونصي” لملايين الصور الموجودة على منصتها.

Chrome will use AI to describe images for blind and low-vision users https://t.co/WV5I7B28kT pic.twitter.com/KTJMW3MzG4 — Engadget (@engadget) October 10, 2019

​وسيتم تفعيل تلك التقنية الجديدة تلقائياً للمواقع، التي ترفق صورها بـ”نص بديل”، فيما ستعمل خوارزميات جديدة على توفير نص لتلك الصور التي لا يوجد بها نص بديل.

يشار إلى أن ميزة غوغل الجديدة تعتمد على التقنية نفسها التي تتيح للمستخدمين البحث عن الصورة بحسب الكلمة المفتاحية “صوتياً”، ويتم إنشاء وصف الصورة تلقائياً.