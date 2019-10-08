ميريام كلينك تشجع على القتل وتصف البعض بالأبقار الرخيصة

لا تنفك المغنية الاستعراضية ميريام كلينك عن استخدام الأساليب الجريئة والمنشورات المثيرة للجدل ، بهدف لفت الأنظار إليها والتسويق لنفسها كـ عارضة أزياء وفنانة استعراضية .
ونشرت ميريام قبل ساعات قليلة صورة ظهر خلالها رجل أخفت هويته عن طريق لفه بأكياس البلاستيك الشفاف حيث ألزقت عليه عبارة ( للبيع ) ، بينما أرفقت المنشور بتعليق طالبت فيه بقتل حبيبها السابق وكتبت : اقتله … حبيبي السابق .
وكانت المغنية اللبنانية قد أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما هاجمت بعض العارضات واصفة إياهنَّ بالأبقار الرخيصة ، ودافعت عن نفسها بالقول أنها وعلى الرغم من ظهورها في بعض الصور شبه عارية ، إلا أن إطلالتها غير مبتذلة .
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Super model for years i worked with the biggest name in the,fashion industry true i dared because I am a super model i wear swuimsuit lingerie i even do semi naked pictures but nothing is cheap or vulgar… I am 178 cm for 60 kg…. Its true maybe i opened the,road for cheap cows they thought i made,myself famous because i did dare its not true i was already famous before Instagram even existed don't compare me to cheap cows who sells their body in a cheap way my body is tall and thin like models not every meat is cheap…. Know the difference kilon ma b yotla3o toul ejri iza w2efet hadon hhhhh… Even naked i am classy ….
ولكن لم تسلم ميريام كلينك من بعض التعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة التي طالت جرأتها وأسلوبها في الظهور حيث اتهمها البعض بعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الشرقي ، والاستعراض عن طريق التعريِّ على غرار النجمات العالميات .