ميريام كلينك تشجع على القتل وتصف البعض بالأبقار الرخيصة

لا تنفك المغنية الاستعراضية ميريام كلينك عن استخدام الأساليب الجريئة والمنشورات المثيرة للجدل ، بهدف لفت الأنظار إليها والتسويق لنفسها كـ عارضة أزياء وفنانة استعراضية .

ونشرت ميريام قبل ساعات قليلة صورة ظهر خلالها رجل أخفت هويته عن طريق لفه بأكياس البلاستيك الشفاف حيث ألزقت عليه عبارة ( للبيع ) ، بينما أرفقت المنشور بتعليق طالبت فيه بقتل حبيبها السابق وكتبت : اقتله … حبيبي السابق .

وكانت المغنية اللبنانية قد أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما هاجمت بعض العارضات واصفة إياهنَّ بالأبقار الرخيصة ، ودافعت عن نفسها بالقول أنها وعلى الرغم من ظهورها في بعض الصور شبه عارية ، إلا أن إطلالتها غير مبتذلة .

ولكن لم تسلم ميريام كلينك من بعض التعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة التي طالت جرأتها وأسلوبها في الظهور حيث اتهمها البعض بعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الشرقي ، والاستعراض عن طريق التعريِّ على غرار النجمات العالميات .