ميريام كلينك : كنت المتنمرة وقتلت طفلة ( صورة )

اعترفت الفنانة ميريام كلينك بارتكابها جريمة قتل عن عمد قبل زمن ، ونشرت تعليقاً مطولاً عبر إحدى الصفحات التي تحمل اسمها حول هذه الحادثة .

وكتبت ميريام متفاخرة بعدم تعرضها للتنمر أثناء ارتيادها المدرسة كونها كانت طفلة شقية لا يمكن ضبطها مما جعل منها المتنمرة ، ووجهت خلال المنشور اعتذاراً مباشراً لكل طفل كان يعاني من السمنة ، أو افتقرت ملامحه إلى الجمال بسبب تنمرها عليه .

وأكدت المغنية المثيرة للجدل أنها قتلت طفلة عندما كانت في الخامسة من عمرها عن طريق رميها من النافذة وذلك لأنها لعبت بألعابها .

وأحدث المنشور ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين انقسموا بين من أعرب عن صدمته باعترافها البارد بجريمتها وبين من أكد على أنها تستعرض كعادتها وتحاول لفت الأنظار إليها لا أكثر .

وقد رصد مراسلون صفحة أخرى موثقة للفنانة اللبنانية عبر التطبيق نفسه لم تحتوي على أيّ منشورات في هذا الصدد ، إلا وأنه من خلال المتابعة لاحظنا تواصل موقع الجديد مع الفنانة ميريام كلينك لسؤالها حول هذا الموضوع واللافت أنها لم تعقب إلا بالقول ( لا تعليق No Comment ) .