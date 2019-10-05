ميريام فارس في جلسة تصوير خاصة … والهدف إنساني توعويّ

أحبت الفنانة ميريام فارس أن تشارك في حملة أكتوبر الوردي ، الخاصة بنشر التوعية حول إجراء النساء للفحص المبكر للثدي ، ونشرت النجمة الشهيرة صورة جديدة أطلت خلالها ووراءها خلفية باللون اللوردي فيما تحمل في يدها باقة من الورود .

وأرفقت ميريام الصورة التي شاركتها عبر حسابها في تطبيق إنستقرام ، بتعليق : ” شهر أكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي … وهي حملة سنوية لزيادة التعريف بالمرض وطرق العلاج … نسبة الشفاء عالية إذا تم اكتشاف المرض بشكل مبكر ” .

يشار إلى أن ميريام فارس احتفلت قبل أيام بعيد زواجها الخامس من السيد داني متري ، وخضعت بهذه المناسبة لجلسة تصوير خاصة أطلت خلالها بفستان الزفاف الأبيض .