ميريام فارس في جلسة تصوير خاصة … والهدف إنساني توعويّ

“Early detection can make a difference” #October is #BreastCancerAwareness month, Don't hesitate to take the test or share the awareness with your family and loved ones 🎀 شهر اكتوبر هو شهر التوعية من #سرطان_الثدي، وهي حملة سنوية لزيادة التعريف بالمرض و طرق العلاج. نسبة الشفاء عالية اذا تم إكتشاف المرض بشكل مبكر 🎀