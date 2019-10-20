ميريام فارس مع الحِراك الشعبي في لبنان برفقة ابنها وزوجها ( فيديو )

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ميريام فارس

أعربت الفنانة ميريام فارس عن تضامنها مع الحِراك الشعبي الذي يعمُّ شوارع لبنان ، وذلك عبر مقطع فيديو طريف شاركته مع المتابعين عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستقرام .

وظهرت خلاله النجمة اللبنانية وهي تقود السيارة على الطريق حيث بدأت الهتاف باللغة الفرنسية ، فما كان من طفلها الوحيد جايدن إلا أن تضامن معها على الفور واستكمل الهتاف وهو يحمل علم بلده لبنان ، وعلقت : ” أطفالنا مستقبل لبناننا ” .

كما نشرت الفنانة ميريام فارس مجموعة من الـ صور عبر خاصية الـ story  في التطبيق نفسه ، بدت خلالهم برفقة زوجها السيد داني متري وابنهما الصغير في شوارع العاصمة بيروت وسط الحشود الشعبية المطالبة بتغيير الحكومة الحالية في البلاد .

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