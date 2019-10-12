ميريام فارس جامحة في أحدث إطلالة لها ( صور )

تحرص الفنانة ميريام فارس على التواصل مع الجمهور بشكل دائم في محاولةٍ منها لتعويض الغياب القسري الذي خضعت له بفعل الأزمة الصحية التي ألمت بها خلال العام المنصرم .

ونرى النجمة اللبنانية تسعى دائماً إلى مشاركة المتابعين عبر صفحاتها الرسمية مقاطع فيديو وصور توثق أجواء حفلاتها وإطلالاتها المختلفة .

وأطلت ميريام قبل قليل على الجمهور من خلال صور جديدة ، اعتمدت خلالهم الظهور بفستان أشبه بـ Deshabille ، نسقت معه حذاء ذو رقبة متوسطة .

واعتمدت على مكياج الوجه الكامل الـ Smoky ، بينما صففت شعرها بطريقة الـ Bun وزينت إطلالتها بسترة سوداء حملتها بيدها .

يشار إلى أن ميريام فارس احتفلت قبل أيام بعيد زواجها الخامس من السيد داني متري ، وخضعت بهذه المناسبة لجلسة تصوير خاصة أطلت خلالها بفستان الزفاف الأبيض .