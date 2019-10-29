موقف مفاجئ تتعرض له مذيعة لبنانية على الهواء مباشرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف مفاجئ تعرضت له مذيعة قناة “العربية” على الهواء مباشرة.

وأثناء تواصل الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، مع أحد المراسلين في لبنان، أخبرها قبيل انتهاء التغطية، بأن أهل لبنان يطلبون منه توجيه تحية خاصة لها، وإبلاغها بمدى حبهم وتقديرهم لها.

بدورها ، مذيعة “العربية” نجوى قاسم، تأثرت بشدة من هتافات المتظاهرين ومن الموقف ككل، مما أدى لبكائها على الهواء مباشرة ، لتعرب بعدها عن امتنانها وحبها لكل أهلها في لبنان.

الجدير بالذكر أن لبنان يشهد احتجاجات وتجمعات للملايين في كل أنحاء البلاد احتجاجاً على قرارات الحكومة اللبنانية والوضع المعيشي والاقتصادي.