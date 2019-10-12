مواجهات بين حسناوات إيران والشرطة خلال مباراة كرة قدم .. (فيديو)

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر محاولة الشرطة النسائية في إيران اعتقال إحدى مشجعات كرة القدم في ملعب آزادي بطهران.

وحصل ذلك يوم الخميس، خلال مباراة المنتخب الإيراني ومنافسه الكمبودي اليوم الخميس.

وحاولت الشرطة النسائية الإيرانية اعتقال إحدى المشجعات بعد أن رفعت لافتة كتب عليها “الفتاة الزرقاء الإيرانية اسمك صار أبديا”.

والفتاة الزرقاء لقب أُطلق على فتاة توفت بعد أن أضرمت النار في جسدها أمام محكمة بطهران.

وذلك بعد أن حاولت دخول ملعب لكرة القدم متنكرة بزي الرجال، وقاومت رجال الشرطة الذين منعوها في ذلك الحين

كما تظهر مقاطع الفيديو محاولات مشجعات منع الشرطة من اعتقالها.

في المقابل نفت الشرطة اعتقال أحد خلال مباراة إيران وكمبوديا، مضيفة “أن المباراة أقيمت في أجواء هادئة تماماً”.

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ودخلت المرأة الإيرانية ملاعب كرة القدم في البلاد، لأول مرة خلال مباراة إيران وكمبوديا بعد انتظار دام نحو 40 عاماً.

مراسلون – رياضة