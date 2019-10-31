مهاجم يسرق الكرة من الحارس ويسجل هدف في كأس ألمانيا .. (فيديو)

شهدت مباراة كايسرسلاوترن وضيفه نورنبيرغ ضمن كأس ألمانيا لكرة القدم، ارتكاب حارس مرمى كايسرسلاوترن خطأ لا يغتفر.

وكان فريق كايزرسلاوترن متقدما بنتيجة هدفين لهدف، ليهدي الحارس ماريوس مولر التعادل لنورنبيرغ في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وأمسك مولر بالكرة ثم وضعها على الأرض ليسددها إلى الأمام، لتصل إلى زملائه لكنه ارتكب خطأ خلال ذلك.

ووضع ماريوس مولر الكرة على الأرض، لكن مهاجم نورنبيرغ مايكل فري باغت الحارس وحصل على الكرة وسددها في الشباك.

وتعادل الفريقان ضمن كأس ألمانيا بنتيجة هدفين لهدفين، لتذهب المباراة إلى ركلات الجزاء.

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وابتسم الحظ لحارس مرمى كايزرسلاوترن، عندما نجح بالفوز عن طريق ركلات الجزاء بنتيجة 6-5.

مراسلون – رياضة