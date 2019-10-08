مقاتل يخنق خصمه وكاد أن يقتله.. الأطباء يتدخلون (فيديو)

لم يرحم مقاتل الأرمني يدعى رافائيل إبراهاميان خصمه التركي باتوخان أكدومان، بأحد نزالات 18 للفنون القتالية المختلطة في مدينة سمارا الروسية.

وكاد إبراهاميان أن يقتل أكدومان، فقد تمكن من السيطرة عليه خلال الجولة الأولى من المواجهة بينهما.

وبعد ذلك أحكم الأرميني ذراعه حول عنق أكدومان، في محاولة لخنق المنافس.

وطلب الحكم من إبراهاميان إطلاق سراح خصمه التركي، لكنه لم يستجب مما اضطر الحكم لإبعاده عنوة.

ثم تم استدعاء الأطباء بسرعة لحلبة النزال، حيث استلقى الـ مقاتل التركي دون حراك.

وكان التركي أكدومان وعد قبل النزال أنه سيجلب رأس خصمه لبلاده.

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ورد إبراهاميان أنه لن يسمح لمنافسه مغادرة حلبة النزال دون كسر فكه أو خنقه هناك.

مراسلون – رياضة

Ermeni UFC dövüşçüsü Rafael Abrahamyan, Türk dövüşçümüz Batuhan Akduman'ı öldürme girişiminde bulundu. pic.twitter.com/aITpoE84vL — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) October 6, 2019