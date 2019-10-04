مفتي سعودي : لا حرج في دعوة الزوجة للزوج إلى الفراش (فيديو)

أوضح عضو هيئة كبار العلماء السعوديين عبد الله بن محمد المطلق، أنه لا حرج ولا حياء ولا عيب مطلقاً في دعوة الزوجة للزوج وطلبه للفراش.

وأكد المطلق في رده على تساؤل امرأة في هذا الصدد عبر برنامج “فتاوى” الذي يعرض على القناة السعودية: “هذا الأمر ليس من قلة الحياء، هذا يدل على أن هذه الزوجة طيبة وتحب زوجها وتحب الحلال، هذا الأمر الذي خلقه الله في الرجال والنساء مطلوب من الرجال ومطلوب من النساء”.

وأضاف المطلق: “لكن المرأة في الغالب لا تحتاج إلى أن تطلب، لأنها إذا زينت المحل وتزينت وجلست عند زوجها وحاولت بأسلوبها الخاص فهي تحصل على ما تريد”.

وتابع في رده: “الأمر ليس عيباً وليس من قلة الحياء بل هو – والله – في نظري أنا أنه من الدين، وأنه من خدمة الزوج ومن محبة بقاء البيت لأن هذا حق مشروع للزوجة”.

وحذر عضو هيئة كبار العلماء السعوديين، الزوج من محاولة استغلال حاجات الزوجة في هذه الغريزة واصفاً من يفعل ذلك بأنه ذو خلق سيئ يعاند ويعاكس رغبة زوجته في مقابل أنه إذا احتاج إليها تحول إلى شخص آخر، ومثل هذا لا يجوز أبداً.

يشار إلى أن عبد الله بن محمد المطلق، هو أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وهو عالم سعودي وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.