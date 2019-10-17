سنتيا صموئيل إلى جانب معتصم النهار في مسلسل ” ما فيي 2 “

كشفت بعض المواقع الفنية عن انضمام النجمة اللبنانية سنتيا صموئيل إلى أبطال الموسم الثاني من مسلسل ” ما فيي ” إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار ومواطنتها فاليري أبو شقرا .

وتدور أحداث الجزء الثاني من العمل في 60 حلقة وضمن القرية نفسها ، ومن المتوقع أن يكون دور سنتيا في العمل إيجابيٌ جداً وأن يغطي على بعض التغيرات الجذرية التي شملت المسلسل مثل إلغاء شخصية ” ديمة ” التي كانت قد أدتها الفنانة روزينا لاذقاني العام المنصرم .

يذكر أن سنتيا صموئيل تألقت خلال دراما رمضان 2019 في مسلسل ” خمسة ونص ” بدور يارا ، التي كانت تشعر بالغيرة من الدكتورة بيان على الرغم من صلة القرابة بينهما وتقوم بالإيقاع بها ، خاصة بعد أن تعلم بحبها الأخيرة لـ ” جاد ” معتصم النهار الذي لا يبادلها الشعور ويقع في حب بيان .