معتصم النهار في قصة حب إنسانية مع ستيفاني صليبا بـ ( من الآخر )

أخبار الفن
معتصم النهار

بدأت معالم مسلسل ( من الآخر ) الذي سيجمع بين الفنان معتصم النهار والنجمة ستيفاني صليبا تتوضح ، فبعد التوقعات الكثيرة التي طالت قصة العمل .

كشف موقع سيدتي نت أن أحداث المسلسل ستدور ضمن إطارٍ اجتماعي ، بعيداً عن الإثارة والحركة ،  وإنما سيرصد قصة حبٍ تنشأ بين شخصيتيّ معتصم  وستيفاني في العمل ولكن ضمن نطاق إنساني مشوقٍ بحتّ .

نتيجة بحث الصور عن ستيفاني صليبا ومعتصم النهار

وتتكتم شركة الصبّاح إخوان المنتجة للعمل عن تفاصيل المسلسل وقائمة أبطاله ، وهو من تأليف إياد أبو الشامات وسيجري تصويره تحت إدارة المخرج شارل شلالا .

وبدأ الفنان معتصم النهار قبل أيام قليلة تصوير مشاهده في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ” ما فيي ” إلى جانب النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي .

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

سوزان نجم الدين : هُددت بالقتل … وأخاف الموت ( فيديو )

زوجة عمرو دياب تساند الشعب اللبناني على طريقتها الخاصة

ميريام فارس مع الحِراك الشعبي في لبنان برفقة ابنها وزوجها (…