معتصم النهار في قصة حب إنسانية مع ستيفاني صليبا بـ ( من الآخر )

بدأت معالم مسلسل ( من الآخر ) الذي سيجمع بين الفنان معتصم النهار والنجمة ستيفاني صليبا تتوضح ، فبعد التوقعات الكثيرة التي طالت قصة العمل .

كشف موقع سيدتي نت أن أحداث المسلسل ستدور ضمن إطارٍ اجتماعي ، بعيداً عن الإثارة والحركة ، وإنما سيرصد قصة حبٍ تنشأ بين شخصيتيّ معتصم وستيفاني في العمل ولكن ضمن نطاق إنساني مشوقٍ بحتّ .

وتتكتم شركة الصبّاح إخوان المنتجة للعمل عن تفاصيل المسلسل وقائمة أبطاله ، وهو من تأليف إياد أبو الشامات وسيجري تصويره تحت إدارة المخرج شارل شلالا .

وبدأ الفنان معتصم النهار قبل أيام قليلة تصوير مشاهده في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ” ما فيي ” إلى جانب النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي .