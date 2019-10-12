معتصم النهار يعايد زوجته بكلماتٍ مليئة بالحب ( صورة )

احتفل الفنان معتصم النهار بعيد ميلاد زوجته ” لين ” السابع والعشرين ، ونشر صورة حديثة جمعتهما عبر حسابه الرسمي في تطبيق إنستقرام .

وعايد النجم السوري زوجته من خلال تعليق أرفقه بالصورة ، جاء فيه : ” عيد ميلاد سعيد للأفضل لدي … لروحي … عيد ميلاد سعيد لولو … ” .

وكان النهار انسحب مؤخراً من فيلم ” عقد الخواجة ” الذي تم تغير اسمه إلى ” أشباح أوروبا ” حيث كان من المفترض أن يخوض بطولته إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، ويأتي إعلان الانسحاب بعد أيام قليلة من الكشف عن انضمام النجم السوري لقائمة أبطال العمل .

وأرجع معتصم النهار السبب وراء اعتذاره عن العمل هو ضيق الوقت وتضارب أوقات تصوير الفيلم مع أعمال أخرى كان قد تعاقد عليها في وقت سابق ، خاصة وقد انطلقت عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل ” ما فيي ” الذي يخوض بطولته إلى جانب فاليري أبو شقرا .