مطالبة بسحب عقار من كل دول العالم لاحتوائه على “سم قاتل”

طالبت وكالة تنظيم العقاقير والرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة البريطانية بسحب عقار “زانتاك” من كل بلدان العالم، بدعوى أن العقار أو الدواء فيه سم قاتل.

وطلبت الوكالة من الجهات المعنية، سحب عبوات الأنواع الأربعة التي تباع من عقار “زانتاك”، بدعوى أن هناك مخاوف من مادة “رانتيدين”، المادة النشطة في زانتاك، التي تقوم بخفض مستوى الأحماض في المعدة.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، تقرر سحب جميع عبوات عقار “الحرقان” وقرحة المعدة “زانتاك” من جميع أرجاء العالم، إثر مخاوف من أنه ملوث بمادة كيماوية تسبب السرطان.

والعبوات التي تقرر سحبها من الأسواق هي شراب 150 ملغم، وشراب 10 ملغم، و50 ملغم، وحقنة زانتاك 2 ملغم، وأقراص زانتاك 150 و300 ملغم.

وقال مسؤولو الوكالة إنه لم يقدم دليل قاطع على أن المادة الكيماوية المذكورة سببت السرطان، لكن سلامة المرضى لها الأولوية على كل إجراء آخر، ناصحين متناولي العقار بمراجعة الطبيب أو الصيدلاني إذا شعروا بأي قلق من استمرارهم في تعاطيه.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعلنت في وقت سابق أن بعض أدوية الرانتيدين، بينها الدواء المعروف تجاريًا باسم “زانتاك”، التي تستخدم لعلاج حموضة وقرحة المعدة، تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة.